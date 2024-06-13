شكرا لمتابعة خبر عن أهالي حي العزيزية يجسدون الرفادة المكية لضيوف الرحمن .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أقام أهالي حي العزيزية في مكة المكرمة ملتقى لضيوف الرحمن الذين يسكنون في الأبراج السكنية بالمنطقة والتي تبعد عن الحرم المكي مسافة 15 دقيقة تقريبا، ويسهل الوصول منها إلى منى .

يشار إلى أن الملتقى كان يضم عددًا كبيرًا من ضيوف الرحمن من مختلف الجنسيات، وتم تقديم القهوة العربية والمشروبات الباردة والساخنة إضافة إلى الوجبات .

وقد أعرب الحجاج المشاركون عن بالغ سعادتهم بما وجدوه من حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي لاقوها من أبناء المملكة.