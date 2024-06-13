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أهالي حي العزيزية يجسدون الرفادة المكية لضيوف الرحمن .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أقام أهالي حي العزيزية في مكة المكرمة ملتقى لضيوف الرحمن الذين يسكنون في الأبراج السكنية بالمنطقة والتي تبعد عن الحرم المكي مسافة 15 دقيقة تقريبا، ويسهل الوصول منها إلى منى .

يشار إلى أن الملتقى كان يضم عددًا كبيرًا من ضيوف الرحمن من مختلف الجنسيات، وتم تقديم القهوة العربية والمشروبات الباردة والساخنة إضافة إلى الوجبات .

وقد أعرب الحجاج المشاركون عن بالغ سعادتهم بما وجدوه من حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي لاقوها من أبناء المملكة.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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