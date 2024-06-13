شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد محطات "جودة الهواء" بنسبة 70% في موسم حج 2024 والان نبدء بالتفاصيل

مؤشر نسبة جودة الهواء

توظيف التقنيات المبتكرة والحديثة

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن زيادة عدد محطات رصد جودة الهواء في موسم الحج هذا العام بنسبة 70٪ في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، مقارنة ب 6 محطات فقط جرى تشغيلها لأول مرة عام 2021 كأول موسم يباشر المركز فيها مهامه بعد تأسيسه.وأكد مدير إدارة البيانات البيئية بالمركز د. محمد الدغريري، أن المملكة تضع ”مؤشر نسبة جودة الهواء“ ضمن مؤشراتها الرئيسية المستهدفة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، لرفع جودة الهواء لحجاج بيت الله الحرام.وأوضح أن حسابات مؤشر جودة الهواء في محطات الرصد في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة تستند إلى قياسات 6 ملوثات رئيسية، هي ثاني أكسيد النتروجين، وثاني أكسيد الكبريت، والأوزون الأرضي، وأول أكسيد الكربون والجسيمات العالقة أقل من 10 و2,5 ميكروجرام.ونوه الدغريري بأن المركز عزز قدراته خلال السنوات الماضية على رصد وقياس مستوى جودة الهواء عبر التوسع في إنشاء 240 محطة رصد ذات جودة عالية في مختلف مدن المملكة تتوافق في مواصفاتها مع المحطات المعتمدة عالميًا.وأشار إلى أن المركز يعمل حاليًا على أكثر من مرحلة لتطوير وتحليل بيانات جودة الهواء ورفع مستوى الاستفادة منها من كافة الجهات ذات العلاقة.وعلق الدغريري على توظيف التقنيات المبتكرة والحديثة في عمليات الرصد الفوري لمؤشر جودة الهواء، والتي تمكن المركز من عرض التنبؤات لحالة جودة الهواء لفترة تصل إلى ثلاثة أيام متتالية، حيث تم تطوير خوارزميات، للتنبؤ بجودة الهواء والمواد الجسيمية ذات القطر الأقل من 2,5 ميكرون.ولفت إلى أن مؤشر جودة الهواء يقسم من 0 إلى 500 درجة، وتمثل الدرجة 500 أعلى قيمة، أي هواء أكثر تلوثًا وتهديدًا لصحة الإنسان، وهو ما يتم العمل على تجنبه في كافة المحطات المنتشرة في كافة مدن ومحافظات المملكة وفي موسم الحج بشكل مكثف خدمة لضيوف الرحمن.