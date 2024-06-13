شكرا لمتابعة خبر عن يدٍ حانية .. رجل أمن يقوم بالتهوية على حاج أثناء نومه وآخر يحرسه .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ضرب رجال الأمن من مختلف القطاعات المشاركة في خدمة الحجاج، أروع الأمثلة، والتي ظهرت جلياً خلال تواجدهم في المسجد الحرام وداخل المشاعر المقدسة، للحفاظ على أمن وسلامة وتنظيم ضيوف الرحمن.

واستطاعوا بكل جدارة توفير سبل الراحة لهم، والعمل على مساعدتهم وتغطية احتياجاتهم على مدار الساعة، وتظهر إنسانيتهم في العديد من المشاهد والمواقف، لتشاهد رجل الأمن من تحت الشمس الحارقة والحرارة المرتفعة وهو يقوم بالتهوية على أحد الحجاج وتأمينه وهو نائم لا يشعر بشيء ودون طلب .

ولن تتوقف جهود رجال الأمن على التنظيم فقط، فقد ترى رجل الأمن يلطف الجو ليخفف برذاذ الماء البارد الحرارة عن أجساد الحجاج، بينما آخر يرشد تائهاً، وثالث يساعد حاجاً، وآخر يحمل طفلاً عن والدته، وغيرها من المشاهد الرائعة التي سطرها رجال الأمن في المشاعر المقدسة .