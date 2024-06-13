بالأسماء.. إدانة 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية وإلزامهم ومستثمرة أخرى بدفع 101.7 مليون ريال وسجن أحدهم

صحيفة الخليج 365: أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عشرة مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية، وحكمت بسجن أحدهم، وألزمتهم ومستثمرة أخرى بدفع 101.7 مليون ريال، منها 670 ألف غرامة على المدانين العشرة، و101 مليون ريال نظير الخسائر المتجنبة نتيجة المخالفات المرتكبة على محافظهم الاستثمارية.

والمدانين هم :-

مشعل بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري

نايف بن عبدالله بن عبدالمحسن العلي

عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري

غادة بنت عبدالله بن عبدالمحسن الخضري

سامي بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري

فواز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري

جميل بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري

فواز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري

فوزي بن عبدالله بن عبدالمحسن العلي

فوزية بنت عبدالله بن عبدالمحسن العلي