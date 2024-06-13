شاهد.. موسم الحج في مكة عام 1346 هـ وظهور الملك عبد العزيز للإشراف على الحج

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول، لقطات لموسم الحج في مكة المكرمة عام 1346 هـ/ 1928 مـ.

وأظهر الفيديو، الحجاج وهم يتوجهون من جدة إلى مكة المكرمة على ظهور الإبل والبعض الآخر سيرا على الأقدام.

وبدأ الحجاج في أداء فروض الحج بعد وصولهم إلى مكة، كالطواف حول الكعبة المشرفة والسعي بين الصفا والمروة.

وأظهرت لقطات وصول الملك عبد العزيز إلى مكة في ذلك الحين، للإشراف على موسم الحج.

وقام الحجاج بأداء صلاة الجمعة في المسجد الحرام، ثم غادروا إلى عرفات ووقفوا على جبل الرحمة ثم النفرة إلى مزدلفة.

وأظهرت لقطات أخرى، تقديم الطعام للحجاج على عرفات وشرب المياه من عين زبيدة، ثم الوصول إلى مسجد الخيف في مشعر منى، حيث يسكن الحجاج هناك في بيوت أو خيام، ثم قاموا بعد ذلك برمي الجمرات.