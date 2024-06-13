شكرا لقرائتكم خبر عن حدث فريد يبدأ غدًا.. قصة أبرز 3 خُطب تتصادف مع عيد الأضحى في ذي الحجة والان نبدء بالتفاصيل

أعياد المسلمين في شهر ذي الحجة

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خطباء يوم الجمعة من مكة والمدينة المنورة

الدمام - شريف احمد - على مدى 3 أيام متتاليات تبدأ أولى الـ 3 خطب غدا الجمعة الموافق الثامن من ذي الحجة شهر ضيوف الرحمن، تلك الأيام المباركات، التي تحمل جميعها مناسبات لأعياد المسلمين وتجمعاتهم المميزة في أرض مكة الشريفة.ووسط جموع ضيوف الرحمن الحاشدة المنيرة ودعاء لا ينقطع، تأتي خطبة الجمعة غدا من بيت الله الحرام، وهي الأولى من بين 3 خطب متتالية سيشهدها هذا الشهر الكريم، شهر حجاج بيت الله الحرام.اليومان المتتاليان لمناسبة المسلمين الأسبوعية يوم الجمعة، يأتي أيضا مناسبتين، فريدتين من نوعهما، يوافقان يوم السبت الـ 9 من ذي الحجة، حيث خطبة وقفة عرفات، ثم يأتي يوم الأحد الموافق 10 ذي الحجة حيث خطبة عيد الأضحى المبارك.هذا الحدث الفريد من نوعه، تكرر قبل ذلك في عيد الأضحى عام 1440 هـ الموافق 2019م.وفي هذا العم شهد 3 خطب في 3 أيام متتالية وكانت أيام (الجمعة والسبت والأحد).ومع اختلاف ترتيب الأيام، ففي عام 2015 تكرر الأمر، فشهد يوم أربعاء خطبة يوم عرفة، ثم جاءت خطبة عيد الأضحى الخميس، وانتهت بخطبة الجمعةوبحسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين فإن خطبة الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة 8 ذو الحجة 1445هـ يلقيها فضيلة الشيخ د. بندر بليلة حفظه الله.كما يتولى خطبة الجمعة من المدينة المنورة، من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمام وخطيب صلاة الجمعة في المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الباري بن عواض الثبيتي.وبخصوص خطبة يوم عرفة لهذا العام ١٤٤٥هـ، سيلقيها الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، إمام وخطيب المسجد الحرام.وقبل أيام أعلنت رئاسة شؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، عن إمام وخطيب صلاة عيد الأضحى في المسجد الحرام والمسجد النبوي.وأشارت إلى أنه سيؤم المصلين في صلاة وخطبة عيد الأضحى بالمسجد الحرام، رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.كما سيؤم المصلين في صلاة وخطبة عيد الأضحى بالمسجد النبوي، إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا.وبينت أن موعد إقامة صلاة عيد الأضحى بالمسجد الحرام والمسجد النبوي تكون بعد شروق الشمس بربع ساعة.