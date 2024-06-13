بالأسماء.. إدانة 10 مستثمرين من أبناء " عبدالله الخضري" وأبناء " عبدالله العلي " بمخالفة نظام السوق المالية وإلزامهم ومستثمرة أخرى بدفع 101.7 مليون ريال وسجن أحدهم

صحيفة الخليج 365: أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عشرة مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية، وحكمت بسجن أحدهم 6 أشهر، وألزمتهم ومستثمرة أخرى بدفع 101.7 مليون ريال، منها 670 ألف غرامة على المدانين العشرة، و101 مليون ريال نظير الخسائر المتجنبة نتيجة المخالفات المرتكبة على محافظهم الاستثمارية.

وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم وفقاً للتفصيل الآتي:

أولاً: مشعل بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري:

فرض غرامة مالية عليه قدرها (20,000) عشرون ألف ريال.

إلزامه بدفع الخسائر المتجنبة نتيجة المخالفات المرتكبة على محفظته الاستثمارية إلى حساب هيئة السوق المالية، والبالغ قدرها (11,036,678.01) أحد عشر مليوناً وستة وثلاثون ألفاً وستمائة وثمانية وسبعون ريالاً وهللة.

منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة (سنة).

ثانياً: نايف بن عبدالله بن عبدالمحسن العلي:

فرض غرامة مالية عليه قدرها (20,000) عشرون ألف ريال.

إلزامه بدفع الخسائر المتجنبة نتيجة المخالفات المرتكبة على محفظته الاستثمارية إلى حساب هيئة السوق المالية، والبالغ قدرها (8,482,596.89) ثمانية ملايين وأربعمائة واثنان وثمانون ألفاً وخمسمائة وستة وتسعون ريالاً وتسع وثمانون هللة.

منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة (سنة).

ثالثاً: عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري:

فرض غرامة مالية عليه قدرها (20,000) عشرون ألف ريال.

إلزامه بدفع الخسائر المتجنبة نتيجة المخالفات المرتكبة على محفظته الاستثمارية إلى حساب هيئة السوق المالية، والبالغ قدرها (9,226,817.79) تسعة ملايين ومئتان وستة وعشرون ألفاً وثمانمائة وسبعة عشر ريالاً وتسع وسبعون هللة.

منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة (سنة).

رابعاً: غادة بنت عبدالله بن عبدالمحسن الخضري:

فرض غرامة مالية عليها قدرها (20,000) عشرون ألف ريال.

إلزامها بدفع الخسائر المتجنبة نتيجة المخالفات المرتكبة على محفظتها الاستثمارية إلى حساب هيئة السوق المالية، والبالغ قدرها (1,370,918.10) مليون وثلاثمائة وسبعون ألفاً وتسعمائة وثمانية عشر ريالاً وعشر هللات.

منعها من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة (سنة).

خامساً: سامي بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري:

فرض غرامة مالية عليه قدرها (20,000) عشرون ألف ريال.

إلزامه بدفع الخسائر المتجنبة نتيجة المخالفات المرتكبة على محفظته الاستثمارية إلى حساب هيئة السوق المالية، والبالغ قدرها (12,070,268.61) اثنا عشر مليوناً وسبعون ألفاً ومئتان وثمانية وستون ريالاً وواحد وستون هللة.

منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة (سنة).

سادساً: فواز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري:

سجنه مدة (ستة) أشهر.

.فرض غرامة مالية عليه قدرها (330,000) ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال.

منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة (ست) سنوات.

سابعاً: جميل بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري:

فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مائة ألف ريال.

منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة (سنتين).

ثامناً: علي بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري:

فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مائة ألف ريال.

منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة (سنتين).

تاسعاً: فوزي بن عبدالله بن عبدالمحسن العلي:

فرض غرامة مالية عليه قدرها (20,000) عشرون ألف ريال.

إلزامه بدفع الخسائر المتجنبة نتيجة المخالفات المرتكبة على محفظته الاستثمارية إلى حساب هيئة السوق المالية، والبالغ قدرها (8,116,873.04) ثمانية ملايين ومائة وستة عشر ألفاً وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريالاً وأربع هللات.

منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة (سنة).

عاشراً: فوزية بنت عبدالله بن عبدالمحسن العلي:

فرض غرامة مالية عليها قدرها (20,000) عشرون ألف ريال.

إلزامها بدفع الخسائر المتجنبة نتيجة المخالفات المرتكبة على محفظتها الاستثمارية إلى حساب هيئة السوق المالية، والبالغ قدرها (187,709.75) مائة وسبعة وثمانون ألفاً وسبعمائة وتسعة ريالات وخمس وسبعون هللة.

منعها من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة (سنة).

كما تضمّن القرار إلزام مستثمرة بدفع مبلغ إجمالي قدره (50,581,879.82) خمسون مليوناً وخمسمائة وواحد وثمانون ألفاً وثمانمائة وتسعة وسبعون ريالاً واثنان وثمانون هللة، إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير الخسائر المتجنبة نتيجة المخالفات المرتكبة على محفظتها الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان فواز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري.