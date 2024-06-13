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بالفيديو.. قصة سيدة من القصيم تقود حملات الحج من ‎الكويت إلى مكة

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صحيفة الخليج 365: عرضت قناة العربية ، تقريرا عن سيدة تدعى "منيرة العلندا" تقود حملات الحج من الكويت إلى مكة، حتى حفظها التاريخ.

وقال المهتم بتاريخ القصيم عبداللطيف الوهيبي، خلال حديثه: "منيرة العلندا هي وحيدة أبوها ومن نساء القصيم من بريدة".

وأضاف: "تزوجت في الكويت، وتأخذ حجاج الكويت بالأجرة وتحججهم من الكويت إلى مكة"

وتابع: "هناك جانب من الحجاج مجاني، تأخذهم على نفقتها وهم الفقراء اللي ما يقدرون يحجون".

وأكمل: "اختارت التجارة على نهج والدها، ولكن بشكل مختلف عنه، حيث فضلت هي تجارة قيادة حملات الحج".
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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