شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. 100 ألف رأس من الماشية في الأسواق و31 ألف ذبيحة خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن وصول إجمالي عدد المذبوحات في مسالخ منطقة الرياض، خلال الفترة من 1 إلى 6 ذي الحجة 1445هـ، إلى (31031) رأسًا من الماشية، بواقع (19744) رأسًا من الأغنام، و(8515) رأسًا من الماعز، و(1066) رأسًا من الأبقار، و(1706) رؤوس من الجِمال.

جاء ذلك في التقرير اليومي لإحصائيات مسالخ وأسواق منطقة الرياض، الصادر عن فرع الوزارة بالمنطقة، في إطار استعداداته لموسم عيد الأضحى المبارك لهذا العام، أن الفرق الفنية للفرع قامت بـ (573) جولة رقابية، شملت (61) مسلخًا ثابتًا، و(5) مسالخ متنقلة، مبينًا أن تلك الجولات أسفرت عن تسجيل (23) إنذارًا، و(20) مخالفة، وتقديم بلاغٍ واحد، في مواجهة عددٍ من المخالفين لاشتراطات وضوابط الصحة العامة والسلامة، كما تم إتلاف كلي لـ (115) ذبيحة، بالإضافة إلى إتلافٍ جزئي لـ (2735) ذبيحة. أسواق الماشية بالرياض وكشف التقرير عن وفرة المعروض من الماشية بأعدادٍ كبيرة في أسواق الماشية بالرياض؛ حيث تم توفير مايتجاوز (100000) رأس من الماشية في أسواق مدينة الرياض، فيما بلغ عدد الأسواق الموسمية (7) نقاط بيع، وبلغت الوفرة مايتجاوز (30000) رأس من الماشية.

وأشار التقرير إلى أن الفرق الفنية لفرع الوزارة بالرياض، قامت بـ (920) جولة رقابية، و(3510) زيارات، لأسواق النفع العام بالرياض، إلى جانب أسواق الماشية، (58) سوقًا للخضار والفواكه؛ أسفرت عن تسجيل (80) مخالفة و(68) إنذارًا، وبلاغٍ واحد، في مواجهة المخالفين للأنظمة والضوابط والاشتراطات، بالإضافة إلى مصادرة وإتلاف (11178) كيلو جرامًا من المعروضات.

ويواصل الفرع جولاته وزياراته الرقابية طوال أيام عيد الأضحى المبارك؛ للتأكد من التزام المنشآت والعاملين بالأنظمة والضوابط، والاشتراطات الصحية والفنية؛ لضمان سلامة المنتجات وتداولها، حرصًا على سلامة وصحة الإنسان، والصحة العامة، إضافةً إلى الوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة، ومأمونية مصدرها، إلى جانب متابعة وفرة المنتجات المعروضة في الأسواق، وتطبيق المخالفات بحق المخالفين وفق الأنظمة.

