شكرا لمتابعة خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يرحب بحجاج غزة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - التقي الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والمشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة بضيوف الرحمن من أهل غزة قائلاً ورحب بهم ترحاب شديد .

وقال آل الشيخ للحجاج حين ألتقي بواحد منهم “أنا مانسيتك .. إن شاء الله ماتعبت بالسفر “. وعبر الحجاج عن فرحتهم بلقائه وشاكرين خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان علي هذه الأستضافة والدعوة الكريمة لأداء مناسك الحج .

جدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر قرار يقضي باستضافة ألف حاج من ذوي الشهداء والمصابين من أهالي قطاع غزة، تحت عنوان «مبادرة استضافة حجاج ذوي الشهداء والمصابين من أهالي قطاع غزة» لأداء مناسك الحج لهذا العام بشكل استثنائي، ليصل إجمالي عدد المستضافين من دولة فلسطين إلى ألفي حاج، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.