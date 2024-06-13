شكرا لمتابعة خبر عن الإسعاف الجوي ينقل أول حالة لحاج أفريقي من مهبط برج الساعة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نقل الإسعاف الجوي صباح اليوم أول حالة لحاج أفريقي من مهبط برج الساعة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية.

وأطلقت هيئة ‫الهلال الأحمر‬ خدمة الإسعاف الجوي‬ من على الأبراج المحيطة بالحرم، وذلك ضمن استعدادات ‫المملكة لاستقبال ضيوف الرحمن وتوفير مختلف الإمكانات لإنقاذ الأرواح والحفاظ على صحتهم في موسم حج 1445هـ‬.

وتشارك الهيئة خلال هذا العام بسبع طائرات عامودية في مختلف المناطق المحيطة بالحرم والمشاعر المقدسة للوصول لجميع المرضى والمصابين.

وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود المنظومة الصحية التي تعمل بعناية ورعاية واهتمام لكل حاج، في تقديم خدمات صحية متنوعة من ضمنها خدمة الإسعاف الجوي عبر طاقم متخصص مؤهل بأعلى الدرجات المهنية للتعامل مع جميع أنواع الحالات الإسعافية بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة لخدمة ضيوف الرحمن.