شكرا لمتابعة خبر عن بدء التسجيل العقاري في 6 أحياء بالمدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء التسجيل لـ 4،774 قطعة عقارية في ستة أحياء بالمدينة المنورة ابتداءً من 30 يونيو 2024م الموافق 24 ذو الحجة 1445هـ، وحتى نهاية يوم 3 أكتوبر 2024م الموافق 30 ربيع الأول 1446هـ .

وأوضحت أن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل الأحياء التالية: (جزء من حي الملك فهد، جزء من حي العاقول، جزء من حي جماء أم خالد، حي سكة الحديد، جزء من حي الخضراء، جزء من حي ابيار الماشي) ، مشيرة إلى أن اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والأحياء التي ستستفيد من السجل العقاري في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة .

واكدت “هيئة العقار” على أن التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق سيكون متاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية أو عن طريق مراكز الخدمة ، مبينة أن التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوف للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل .

كما تدعو الهيئة ملاك العقارات في المناطق والأحياء المستفيدة من السجل العقاري إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة او عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002 .