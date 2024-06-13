شكرا لمتابعة خبر عن القيادة تعزي رئيس ملاوي في وفاة نائبه ومرافقيه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس لازاروس ماكارثي تشاكويرا رئيس ملاوي، في وفاة نائبه ملاوي السيد ساولوس كلاوس تشيليما ومرافقيه.

وقال خادم الحرمين الشريفين : “تلقينا نبأ وفاة نائب رئيس جمهورية ملاوي السيد ساولوس كلاوس تشيليما، ومرافقيه، ونعرب لفخامتكم ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس لازاروس ماكارثي تشاكويرا رئيس جمهورية ملاوي، في وفاة نائب رئيس جمهورية ملاوي السيد ساولوس كلاوس تشيليما ومرافقيه.

وقال سمو ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة نائب رئيس جمهورية ملاوي السيد ساولوس كلاوس تشيليما، ومرافقيه، وأعرب لفخامتكم عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.