بالتفاصيل.. المنافسة تمنح الحصانة القضائية لمنشأتين وتحرك الدعاوى الجزائية ضد 4 منشآت في قطاع منتجات بدائل حليب الأم

صحيفة الخليج 365: أصدرت الهيئة العامة للمنافسة، قرارا بقبول طلب المصالحة "الحصانة القضائية" لمنشأتين بادرتا بكشف شركائهما في المخالفات ورفض طلب مصالحة لمنشأة واحدة.

وأضافت الهيئة، خلال بيان أصدرته اليوم، أن مجلس إدارة الهيئة اطلع على نتائج الدراسة والتحقيق مع عدد من المنشآت العاملة في قطاع منتجات بدائل حليب الأم، وقرّر المجلس تحريك الدعاوى الجزائية ضد "4" منشآت لاتفاقها على تحديد الأسعار. كما قرّر اتخاذ التدابير اللازمة بحق "6" منشآت، وتكليفها بتصحيح أوضاعها والالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وأقرّ الموافقة على دراسة طلبي تسوية.

كما قرر المجلس اتخاذ التدابير اللازمة بحق 4 منشآت إثر قيامها بالاتفاق على تحديد واقتراح أسعار استبدال عبوات الغاز وتكليفها بتصحيح أوضاعها والالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.