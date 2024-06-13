بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية لأحد حجاج غزة :"ما نسيتك لأنك غالي إن شاء الله ما تعبت"

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو لحظة لقاء وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، بعدد من أهالي غزة أثناء وصولهم إلى مقر سكنهم في مكة.

وقابل أحد الحجاج الفلسطينيين فقال له:" كيف حالك، توي شفتك ما أنسى لأنك غالي".

وقال أحد الحجاج:" الله يخلي لنا السعودية اللي بيها والملك، لولا وجودهم ما جينا هون، ربنا يقويهم، وألف الحمد لله".

فيما قال له وزير الشؤون الإسلامية:" إن شاء الله ما تعبت"، فرد عليه قائلاً :" إن شاء الله ما نتعب بوجودكم".