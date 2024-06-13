شكرا لمتابعة خبر عن جيولوجي ينفي نشأة الحياة على أراضي المملكة قبل 3.48 مليار سنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المدير الأعلى لمركز المسح الجيولوجي والتنقيب عن المعادن في هيئة المساحة الجيولوجية، الدكتور عبدالله النبهان، ان ما جرى تداوله بأن الحياة على الأرض قد نشأت في المملكة قبل 3.48 مليار سنة، خاليا تماما من الصحة.

وكانت دراسة، نُشرت في مجلة «الجيولوجيا»، أجراها علماء يعملون على «الستروماتوليتات» الحية (التركيب الرسوبي العضوي)،قد كشفت أن الحياة على الأرض ربما نشأت في جزيرة شيبارة بالبحر الأحمر، قبل 3.5 مليار سنة.

وتستكشف الدراسة،المستندة على التركيبات العضوية والهياكل الصخرية الحديثة المكتشفة في البحر الأحمر، أن الهياكل الميكروبية القديمة، وتقدم لمحة فريدة عن الحياة المبكرة للأرض والظروف البيئية التي سادت منذ مليارات السنين.

تعقيبا على ذلك، قال النبهان: “يعد البحر الأحمر وجزره وتكويناته الجيولوجية، وما يحتضنه من بقايا لكائنات حية حديثي التكوين (٢٩ مليون سنة) مقارنة بالعمر السحيق لبداية الحياة على الأرض قبل 3.48 مليار سنة، حيث أن أقدم الأحافير المكتشفة في العالم وجدت في قارة أستراليا والتي يصل عمرها إلى مليارات السنين، والممثلة لبقايا مستعمرات مجهرية لطحالب خضراء مزرقة كأول كائنات حية ظهرت على الأرض، وكانت قادرة على إنتاج غاز الأوكسجين من خلال عملية التمثيل الضوئي، ولها أثر كبير في ازدياد كمية الأكسجين في الكون، وبداية دورة النشاط الحيوي فيه”.

وأضاف عالم الجيولوجيا: “لا شك بأن اكتشاف تلك التركيبات العضوية للهياكل الصخرية، والتي قد لا تتجاوز أعمارها الآلاف من السنين في جزر حديثة في البحر الأحمر أمر بالغ الأهمية لندرة تلك الكائنات، وحساسيتها للمؤثرات المحيطة بها، إضافة إلى أن تواجد تلك الهياكل العضوية الميكروبية الحية في عصرنا الحديث أمر هام لمعرفة البيئة الجيولوجية الحديثة ومقارنتها بالقديمة، وعليه فإنه لا يوجد منطق فيما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول هذا الموضوع، وإنما هو خلط إعلامي قد يكون غير مقصود لتشعب هذا الموضوع العلمي”.

وتابع: ” التقرير الذي تم نشره عبر موقع “ذا ديبريف” الجيولوجي عن الورقة العلمية التي أعدها ونشرها علماء جيولوجيون من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، والتي تسلط الضوء على كيفية تكوّن وتشكل تلك الكائنات المجهرية الحديثة بجزيرة شيبارة في مياه البحر الأحمر بالسعودية، وأنها تشبه مثيلاتها للتركيبات العضوية الحديثة للطبقات الرسوبية النادرة في غرب أستراليا وجزر الباهاما، ولم يرد في البحث بأن الحياة على الأرض ربما تكون قد نشأت في المملكة”.