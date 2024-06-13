وزير "الشؤون الإسلامية" يقرر إنهاء عقد صيانة وتشغيل 65 مسجدا بالدرعية.. والكشف عن السبب

صحيفة الخليج 365: أصدر وزير الشؤون الإسلامية، قرارا بإنهاء عقد صيانة ونظافة وتشغيل 65 مسجدا بمحافظة الدرعية.

وجاء ذلك لتدني الأداء من المؤسسة المقاولة رغم إنذارها ثلاث مرات، كما وجه بطرح المشروع في منافسة عامة.