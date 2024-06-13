"متقوليش لأهلك".. تفاصيل القبض على مدرب مصري شهير تحرش بفتيات قاصرات وهتك عرضهن

صحيفة الخليج 365 : ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، القبض على مدرب "كيك بوكسينغ" شهير في منطقة التجمع الخامس شرق القاهرة.

جاء ذلك بعد ورود بلاغ من أهالي إحدى الفتيات يتهمون فيه المدرب بالتحرش بها، حيث أوضحت أسرة الفتاة بحسب ما نشرته وسائل إعلامية، أن المدرب الشهير بـ"زاك"، تحرش بابنتهم ولمس أجزاء من جسدها أثناء التدريب، وأوهمها أن ما حدث ضمن قواعد اللعبة.

ووفقاً لما نشرته صفحة مبادرة "تكلمي" على فيسبوك لدعم ضحايا التحرش، فقد كان المدرب يحذر الفتيات من إخبار أي شخص حتى أسرهم بما يحدث معهن خلال التدريب، مؤكدًا أن ما يحدث يعتبر سراً من أسرار اللعبة لا يجب إفشاؤه.

وأوضحت أن المدرب استهدف فتيات صغيرات من سن 13 إلى 18 عاماً، وكان يهددهن ويضغط عليهن إذا حاولت إحداهن التكلم عما يحدث أثناء التدريب.

من جهتها قررت جهات التحقيق المختصة حبس المدرب 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالتحرش وهتك عرض قاصرات في القاهرة.