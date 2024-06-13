شكرا لمتابعة خبر عن لحظة وصول الرئيس المصري إلى المدينة المنورة..فيديو وصور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى المدينة المنورة ، اليوم الخميس ، للصلاة في المسجد النبوي ، والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى – صلى الله عليه وسلم – وصاحبيه رضوان الله عليهما .

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، ومعالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي ، ومدير شرطة المنطقة اللواء يوسف عبدالله الزهراني، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بري ، وعدد من المسؤولين .

وتأتي زيارة الرئيس المصري إلى المملكة ، لأداء فريضة الحج ، حيث سيؤدي الصلاة في المسجد النبوي وسيزور قبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- ، وبعد ذلك سيتوجه إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج .