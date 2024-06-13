يصل سعره إلى 7 آلاف دولار.. الكشف عن مميزات خروف "الصردي المغربي" وسر منعه من التصدير

صحيفة الخليج 365: يعد خروف الصردي المغربي سلالة نادرة، ويشكل ثروة حيوانية مهمة في المغرب، وتتجه أنظار المغاربة تجاهه تحديداً في هذه الأيام مع اقتراب عيد الأضحى.

ووثق مقطع فيديو انتشار سلالة الصردي، في الأسواق المغربية، وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام مغربية أن هذه السلالة ممنوعة من التصدير نظراً لأهميتها وندرتها، حبث يصل سعرها في بعض الأوقات إلى 7 آلاف دولار.

ويتراوح وزن الخروف من 30 إلى 80 كيلو جرام، ويتراوح طوله بين 80 و 90 سم عند الذكور (الكباش) و55 و65 سم عند الإناث (النعاج).

وتتميز سلالة الصردي بقامتها الكبيرة وذيلها الرفيع وجزتها البيضاء، وتعرف بخلو البطن والرأس والأرجل من الصوف، وبسواد لون العينين والأذنين ومقدمة الوجه وأسفل الأرجل.

ووفقاً لآخر إحصائيات رسمية من وزارة الفلاحة المغربية، يقدر قطيع "الصردي" فيها بـ2.5 مليون رأس، وينتج حوالي مليون حمل في العام، ويوفر ما يقرب من 300 ألف خروف موجه للذبح في عيد الأضحى، كما يساهم في إنتاج 4800 طن من اللحوم الحمراء.