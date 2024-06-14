شاهد: إقبال فتيات أوكرانيات حسناوات على الانضمام للجيش الأوكراني.. والكشف عن عددهن ضمن القوات العسكرية

صحيفة الخليج 365: وثقت صورة متداولة، إقبال الفتيات الأوكرانيات البالغات من العمر 17 عامًا للانضمام إلى جيش أوكرانيا.

وأظهرت الصورة فتيات قاصرات يرتدين الزي العسكري للجيش الأوكراني أثناء وقوفهن في اصطفاف عسكري.

تأتي الصورة المتداولة، تزامناً مع تصريح نائبة وزير الدفاع الأوكراني ناتاليا كالميكوف، أن هناك أكثر من 67 ألف امرأة في القوات المسلحة الأوكرانية ومعظمهن من العسكريات.

وقالت كالميكوف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية: "في الوقت الحالي لدينا أكثر من 67 ألف امرأة في القوات المسلحة، منهن 19 ألف عاملة وأخريات من أفراد الخدمة".

وأضافت أن عدد النساء في الجيش بدأ في الزيادة منذ عام 2014م، وبعد 24 فبراير 2022م، تسارعت هذه الديناميكية على الرغم من عدم تنفيذ تعبئة النساء في أوكرانيا.