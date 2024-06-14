بالفيديو.. الطيران الإسرائيلي يشن غارة استهدفت عمارة سكنية جنوب لبنان

صحيفة الخليج 365 - وكالات : شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارةً على مبنى ما بين بلدتي جناتا وديرقانون النهر جنوبي لبنان، ما أدى إلى مقتل امرأة لبنانية ووقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إنّ "الطيران الحربي المعادي شنّ غارة استهدفت منزلاً" في بلدة جناتا الواقعة في منطقة صور على بُعد 21 كيلومتراً كمسافة مباشرة عن أقرب نقطة حدودية مع إسرائيل، ما أسفر عن مقتل لبنانية وإصابة "سبعة جرحى من المدنيين" على الأقل.

وأفات وسائل إعلام محلية بنقل المصابين إلى مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل.

وجاءت الغارة بعد إعلان حزب الله أنّ مقاتليه شنّوا "هجوماً مشتركاً بالصواريخ والمسيّرات" على تسعة مواقع عسكرية. وقال الحزب إنه استهدف "بصواريخ الكاتيوشا والفلق ست ثكنات ومواقع عسكرية" في شمال إسرائيل وهضبة الجولان .