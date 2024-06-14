شاهد.. لحظة سقوط باب زجاجي على رأس ابنة " الدكتورة خلود" أثناء انشغالها بالتصوير

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو لحظة سقوط باب على رأس ابنة مشهورة التواصل الاجتماعي الكويتية "الدكتورة خلود " أثناء انشغال والدتها بتصوير أحد الفيديوهات .

وظهرت الطفلة وهي تلهو برفقة أشقائها خلف والدتها التي كانت تقوم بتسجيل مقطع فيديو جديد .

وأبان الفيديو قيام الطفلة بتحريك جزء من الباب الزجاجي مخلوع من مكانه ، فسقط على رأسها أثناء انشغال والدتها بتسجيل أحد الفيديوهات .

وأوضح الفيديو إصابة الدكتورة خلود بالصدمة وصراخها عندما ألتفتت نحو ابنتها ورأت الباب الزجاجي سقط عليها .

ونشرت خلود الفيديو و أرفقته بصورة للطفلة وعلقت عليها :" الحمد لله يارب جروح بسيطة وسطحية ربي ستر عليها الحمد لله على سلامتها .. بسم اله عليها وعلى جمالها يارب احفظها ".