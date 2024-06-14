"حلم في المنام كشف الجريمة".. مصري يكشف تفاصيل سرقة كلية والدته أثناء إجرائها عملية داخل مستشفى حكومي

صحيفة الخليج 365: كشف شاب مصري عن سرقة كلية والدته أثناء إجرائها عملية منظار لتفتيت حصوات داخل إحدى المستشفيات الحكومية في محافظة القليوبية.

حصوة

وقال نجل السيدة، إن والدته كانت تعاني من حصوة في الجهة اليسري، وقرر الأطباء حجزها في مستشفى بنها الجامعي لإجراء عملية منظار وتفتيت للحصوة. حسب القاهرة 24.

وقت طويل في العمليات وأشار إلى أنه على الرغم من بساطة العملية إلا أنهم تفاجئوا ببقاء والدته داخل غرفة العمليات من الساعة الثامنة صباحًا حتى السادسىة مساء، ونقل أكثر من 13 كيس دم، وبرر الأطباء ذلك بتعرضها لمضاعفات. لافتا إلى أنه بعد خروج والدته من غرفة العمليات تم نقلها إلى العناية المركزة ثم توفيت.

حلم في المنام

وأضاف: بعد يومين من الوفاة جاءت والدتي لوالدي في المنام عدة مرات تخبره بأن يسأل نجل شقيقه عن الشهادة، ولكنه لم يبالي بالأمر حتى تكرر المنام، فقام بالفعل بسؤال نجل عمي والذي أخبره أنه معه ملف طبي لها أخذه من المستشفى عقب الوفاة.

فحص الأوراق

وتابع، بفحص الأوراق تبين أنه تم استئصال الكلى اليمنى لوالدتى رغم أنها تعانى فقط من حصوة بالكلى اليسري، كما تبين وجود شخص يدعى إسلام عواض كان من ضمن الذين أجروا عمليات في نفس اليوم وكان يعانى من تليف وتعفن بالكلى اليمنى.

وأشار إلى إلى أنه تم تحرير محضر واتهموا خلاله الأطباء بسرقة كلية والدته، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.