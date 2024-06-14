شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة: السجن 10 سنوات لمتداولي المواد الغذائية المغشوشة للحجاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توعدت النيابة العامة كل من يتداول مواد غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة للحجاح بالسجن.

وأكدت أن التغذية المخصصة للحجاج تحظى بحماية جنائية رفيعة تجاه أي تعمد بتداول مواد غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة، مشيرة إلى أن نظام الغذاء قرر عقوبات مشددة حال ارتكاب أي من ذلك.

ونوهت بأن كل من يتداول مواد غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة للحجاح يعاقب بالسجن لمدة 10 سنوات.