"المملكة لا تسعى للتكسب المادي " .. شاهد: كلمة رئيس الأركان العامة أثناء تفقد وحدات القوات المسلحة المشاركة في تأمين الحج

صحيفة الخليج 365: نشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو لرئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي ، أثناء تفقده للقوات المسلحة المعنية بتأمين موسم الحج.

المملكة لا تسعى للتكسب المادي

وقال رئيس هيئة الأركان العامة في الفيديو: إن المملكة العربية السعودية بقياداتها وبكل قدراتها تتشرف بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما ، ولا تسعى للتكسب المادي من وراء ذلك.

مليارات من الميزانية

وأوضح، أن المملكة خصصت المليارات من ميزانيتها السنوية لمشاريع الحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن. وتابع: "لم ولن نلتفت لمن يحاول المساس بهذا الشرف الذي حبانا به الله".

أمن الحج خط أحمر