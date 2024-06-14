"المملكة لا تسعى للتكسب المادي " .. شاهد: كلمة رئيس الأركان العامة أثناء تفقد وحدات القوات المسلحة المشاركة في تأمين الحج

صحيفة الخليج 365: نشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو لرئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي ، أثناء تفقده للقوات المسلحة المعنية بتأمين موسم الحج.
المملكة لا تسعى للتكسب المادي
وقال رئيس هيئة الأركان العامة في الفيديو: إن المملكة العربية السعودية بقياداتها وبكل قدراتها تتشرف بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما ، ولا تسعى للتكسب المادي من وراء ذلك.
مليارات من الميزانية
وأوضح، أن المملكة خصصت المليارات من ميزانيتها السنوية لمشاريع الحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن. وتابع: "لم ولن نلتفت لمن يحاول المساس بهذا الشرف الذي حبانا به الله".
أمن الحج خط أحمر
وأضاف: "قواتنا المسلحة المشاركة في دعم قواتنا العسكرية المعنية على أمن وسلامة الحجاج هي تأكيد على أن الحج والحجاج خط أحمر لن يتم التهاون فيه وأن هذا البلد محمي بحفظ الله ثم بسواعد رجاله الأوفياء أمثالكم مهما حاول الحاقدون المساس بأمن المملكة أو بضيوف الرحمن".
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