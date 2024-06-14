شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. أمطار ورياح وغبار على أجزاء من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي الى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

في حين تكون خفيفة الى متوسطة على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ونجران.

وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل وبريدة والرياض والشرقية. البحر الأحمر الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزأين الأوسط والجنوبي، يصل إلى مترين مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزأين الأوسط والجنوبي، يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي . الخليج العربي الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، تتحول تدريجيًا إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.