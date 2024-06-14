شكرا لمتابعة خبر عن فيصل العيسى: بالوساطة اشتغلت “كومبارس” .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الفنان فيصل العيسى انه من عائلة فنية وإخوته كانوا يغنون في تلفزيون جدة وبعدها تغطوا خواتي ووقفوا.

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وقال العيسى فى مقطع فيديو نشر عبر منصة “اكس”: ” احنا من عائلة فنية وخوتى انو يغنون في تلفزيون جدة وبعدها تغطوا خواتي ووقفوا”.

وأضاف: “قديما كان هناك تنافس وتنوع في برامج التليفزيون، سواء فى المدينة او الرياض وجدة، وكانوا اخوتى هم مقدمين لبرنامج عملت به انا كومبارس”، وتابع مازحا: “كنت كومبارس بالواسطة فاخوتى بالبرنامج، وكنت صغيرا فى حينها، عمرى ما بين ثلاث إلى خمس سنوات”.