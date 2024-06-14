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فيصل العيسى: بالوساطة اشتغلت “كومبارس” .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - كشف الفنان فيصل العيسى انه من عائلة فنية وإخوته كانوا يغنون في تلفزيون جدة وبعدها تغطوا خواتي ووقفوا.
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وقال العيسى فى مقطع فيديو نشر عبر منصة “اكس”: ” احنا من عائلة فنية وخوتى انو يغنون في تلفزيون جدة وبعدها تغطوا خواتي ووقفوا”.

وأضاف: “قديما كان هناك تنافس وتنوع في برامج التليفزيون، سواء فى المدينة او الرياض وجدة، وكانوا اخوتى هم مقدمين  لبرنامج عملت به انا كومبارس”، وتابع مازحا: “كنت كومبارس بالواسطة فاخوتى بالبرنامج، وكنت صغيرا   فى حينها، عمرى ما بين ثلاث إلى خمس سنوات”.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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