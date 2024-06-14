السعودية | الواجهة الأمامية تقود تجربة تاريخية للتاكسي الجوي في المشاعر المقدسة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الواجهة الأمامية تقود تجربة تاريخية للتاكسي الجوي في المشاعر المقدسة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت الواجهة الأمامية، الشركة الرائدة بتوفير منتجات وحلول تقنية متقدمة لمختلف القطاعات، عن نجاح أول تجربة للتاكسي الجوي ذاتي القيادة في المشاعر المقدسة، بدعم من شريكها إيهانغ.

التزام شركة الواجهة الأمامية بإدخال أحدث التقنيات إلى المملكة من خلال شراكتها مع إيهانج لتطوير التنقل الجوي الحضري، وبدعم من الهيئة العامة للطيران المدني وبالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية ووزارة الحج ووزارة الداخلية، من شأنه أن يساهم بتحقيق نسك حج أكثر يسر وكفاءة واستدامة. وستوفر هذه الشراكة حلولاً مبتكرة وتفتح آفاقاً جديدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص بما يساهم في دفع عجلة التطور والتقدم في المملكة العربية السعودية.

وبهذه المناسبة، أوضح معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أن قطاع الطيران المدني يحرص على تطوير كافة الخدمات في قطاع الطيران المدني وفق توجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله- بتسخير الجهود والإمكانات كافة لخدمة ضيوف الرحمن، وبما يحقق التكامل مع الجهود والخطط التي تقوم بها مختلف الجهات الحكومية الأخرى لتقديم جميع التسهيلات لخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا نسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وأضاف معاليه، اليوم نشهد تفعيل إحدى أهم مبادرات خارطة طريق تمكين التنقل الجوي المتقدم حيث يمتاز استخدام أنماطه التي منها (التاكسي الجوي) بتقليص مدة تنقل الركاب داخل الخليج 365 المكتظة خصوصاً للحالات الطارئة، وسهولة نقل البضائع والمستلزمات الطبية، وسرعة إنجاز مهام المراقبة والتفتيش من خلال الطائرات غير المأهولة. وفي الختام نوه معالي رئيس الهيئة بالدعم الكبير الذي قدمته شركة الواجهة الأمامية وشركة وإيهانج لإنجاز هذا الحدث التاريخي في المملكة العربية السعودية.

تجدر الإشارة إلى أن موسم الحج، والذي يجمع حجاجًا من مختلف الجنسيات، يطرح تحديات لوجستية معقدة وفريدة من نوعها. وفي هذا السياق، يأتي هذا العرض المبتكر لتسهيل عملية النقل خلال هذه المناسبة الدينية العظيمة، حيث سيتم نقل ضيوف الرحمن بين المواقع الرئيسية بطريقة فعالة وسريعة، مما يساعدهم على تأدية نسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وبدوره قال الاستاذ ماجد الغسلان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الواجهة الأمامية المحدودة: “تلعب الواجهة الأمامية دوراً ريادياً في هذه التجربة المبتكرة، وتفتح الطريق أمام عصر جديد من حلول التنقل الذكي، والتي من الممكن أن تُحدث تحولاً جذرياً في طريقة نقل الحجاج. بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، كما أننا نهدف إلى المساهمة الفاعلة في جعل المملكة رائدة في مجال الاتصال وجسر عبور لشركائنا للوصول إلى فرص النمو الماثلة في السعودية والمنطقة الأوسع. ويعكس هذا الإنجاز قوة الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في تسريع اعتماد التقنيات الجديدة، وقد ساهمت شراكتنا مع إيهانج في تحويل هذا الحل المبتكر إلى واقع ملموس.”

وستساعد التجربة، الجهات المعنية في المملكة، في تطوير البيئة التنظيمية المتعلقة بنشر الطائرات الكهربائية العمودية للإقلاع والهبوط (eVTOL) التي ستعيد تعريف تجربة الحج من خلال تطوير التنقل وتقليل الازدحام وتعزيز الاستدامة.

وتابع الغسلان: “توفر هذه الابتكارات البيئية حلولاً اقتصادية فعالة للتنقل الحضري وتساعد في التغلب على التحديات المرورية، وذلك بالتوافق التام مع استراتيجيات المملكة لتحقيق مستقبل مستدام. وتبرز هذه الخطوات التزام شركة الواجهة الأمامية بدعم عملية التقدم في البلاد وبجهودها المستمرة لتحقيق غدٍ أكثر استدامة وكفاءة في مجال التنقل.”

وبدوره أعرب السيد هوازهي هو، المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة إيهانج، عن أهمية الرحلة الأولى لطائرة EH216-S eVTOL بدون طيار في المملكة العربية السعودية، واصفًا إياها بأنها نقطة تحول حاسمة في خطط توسع الشركة العالمية وخطوة مهمة لتعزيز تطوير التنقل الجوي الحضري على مستوى العالم. وأكد أن هذه الرحلة تسلط الضوء على قدرات منتجات الشركة وحلول الطائرات بدون طيار، التي تتمتع بإمكانيات واسعة للانتشار في أسواق الشرق الأوسط. وأضاف أنه، بدعم من هيئة الطيران المدني وبالتعاون مع شركة الواجهة الأمامية، ستواصل إيهانج العمل على تأسيس معايير لعمليات التنقل الجوي الحضري في المملكة، مما سيساهم بدفع عجلة التطور في السوق الإقليمية والعالمية

لمحة عن شركة الواجهة الأمامية المحدودة:

تعتبر الواجهة الأمامية المحدودة (Front End)، شركة سعودية رائدة في مجال تقديم الحلول المبتكرة للقطاعات الحيوية مثل الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية. تسعى لأن تكون في طليعة الساعين لتحقيق الجهود الوطنية الرامية لتنويع الاقتصاد وتحفيز التنمية المستدامة، وتسخير إمكانات السوق الديناميكية في المملكة العربية السعودية خصوصًا والمنطقة بشكل عام. وتحرص الشركة على توفير حلول مخصصة تعزز إمكانية التوسع السريع والكفاءة التشغيلية الاستثنائية، تماشيًا مع أهداف المملكة الاستراتيجية المتمثلة بتحقيق النمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي. وانطلاقًا من التزامنا بدفع الابتكار والتحول الرقمي، نحرص على إعطاء الأولوية للعملاء لإضفاء القيمة على مختلف الصناعات، ودعم شراكات ريادة الأعمال الهادفة، ونسعى باستمرار لتحقيق التميز في كل مشروع. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.frontend.sa/

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