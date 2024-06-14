السعودية | توزيع 35 مليون عبوة ماء زمزم على الحجاج في المساكن ومراكز استقبال وتوجيه الحجاج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تواصل شركة الزمازمة توزيع عبوات ماء زمزم على مساكن الحجاج التي تجاوزت 35 مليون عبوة من ماء زمزم حتى يوم أمس، موزعة على مساكن الحجاج ومراكز التوجيه على منافذ الدخول للعاصمة المقدسة.

وأوضح عضو مجلس إدارة شركة الزمازمة العضو المنتدب الدكتور ياسر بن سليمان شوشو, أن الفرق الميدانية عملت بكفاءة عالية على إيصال عبوات مياه زمزم إلى كافة المواقع التي يتواجد فيها الحجاج، مبيناً أن عمليات التوزيع تتم من خلال التسجيل في منصة زمزم الرقمية المرتبطة بمنصة (نُسك) التابعة لوزارة الحج والعمرة.

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