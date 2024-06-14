السعودية | الأمن الصناعي يتابع الاستعدادات المتصلة بأمن وسلامة قطار المشاعر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تتابع الهيئة العليا للأمن الصناعي الاستعدادات المتصلة بأمن وسلامة قطار المشاعر لخدمة الحجاج ومتابعة سير العمليات التشغيلية، وجاهزية منظومة السلامة والأمن الصناعي في الشركة السعودية للخطوط الحديدية في المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام.

وتأتي هذه المتابعة من خلال الدور التنظيمي والرقابي المناط بالهيئة لنواحي الأمن والسلامة والحماية من الحريق وتعزيز العمل المشترك والتكامل الأمني والتنموي مع كافة المنشآت التي تقع ضمن نطاق إشرافها لتعزيز أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد التام لخدمة ضيوف الرحمن.

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