"أنا في حالة انبهار"…شاهد: ماذا قال حاج مصري عندما رأى الجهود المبذولة لخدمة الحجاج في مكة

صحيفة الخليج 365: أشاد حاج مصري بالمعاملة الحسنة والخدمات المقدمة له خلال أداء الحج هذا العام.

وتساءل الحاج: لماذا لم يجعل الله الكعبة في أي بلد آخر؟، وأجاب: لأن الله يعلم في علمه الأزلي بأنه لا أحد يستطيع خدمة حجاج بيت الله مثل أهل هذه البلاد.

ووصف الحاج السعوديين بأنهم أطهر وأنقى القلوب، ووجه التحية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، ووزير الدفاع والداخلية والحج على خدمة الحجاج.

وأشار إلى أنه في حالة من الإنبهار بسبب الجهد المبذول في كل الميادين، وتواجد الجنود ليل نهار لخدمة البشر.