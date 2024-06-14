أول رد من أمريكا بشأن توسيع إيران برنامجها النووي

صحيفة الخليج 365: استنكرت الولايات المتحدة الأميركية ما ورد في تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أنشطة إيران النووية والذي أكد زيادة قدرتها، وذلك بعد أسبوع من تبني مجلس محافظي الوكالة قرارا ينتقد عدم تعاون طهران.

تصعيد من إيران

وحذرت أمريكا أنها لن تتوانى عن "الردّ" على أيّ تصعيد من جانب إيران لبرنامجها النووي.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أبلغت أعضاءها، الخميس، أن طهران قالت لها إنها تقوم بتركيب مزيد من السلاسل في منشآت تخصيب اليورانيوم في نطنز وفوردو، وفق ما نقلته فرانس برس.

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن التقرير الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية "يوضّح أن إيران تهدف إلى توسيع برنامجها النووي بطرق تخلو من غرض سلمي ذي مصداقية".

وأوضح ميلر أن "هذه السلوكيات المخطط لها مسبقا تناقض بشكل أكبر ادعاءات إيران،قائلًا: إن قررت إيران تطبيق هذه الخطط سنستجيب وفقا لذلك.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وشدد على أنه "يتوجب على إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون أي تأخير من أجل التطبيق الكامل لالتزاماتها الخاصة بالسلامة والملزمة قانونيا".

‌وأكد وزير الخارجية أعلن أنه حتى تلتزم إيران بذلك، "سيواصل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمحاسبة إيران"، موضحا إلى استمرار تنسيق الولايات المتحدة بشكل "مكثّف" مع حلفائها والجاهزية "لمواصلة رفع الضغط على إيران في حال استمر انقطاع تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".