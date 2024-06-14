شكرا لقرائتكم تحذير من الصحة بشأن درجة الحرارة في المشاعر المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حذَّرت وزارة الصحة الحجاج من خطر التعرض لأشعة الشمس، إذ تصل درجات حرارة الأسطح إلى 72 درجة في مشعر عرفات.

درجات الحرارة في عرفات

ونشرت وزارة الصحة مقطع فيديو على منصة “إكس” أجرت فيه فحصًا لدرجات الحرارة في بعض المناطق، إذ وصلت إلى 72 درجة في مسارات الطريق في مشعر عرفات، بينما بلغت 62 درجة في قمة جبل الرحمة.

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وشددت الوزارة على عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة ما يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة، داعية الحجاج إلى الالتزام باستخدام المظلات، وشرب كميات كافية من المياه.