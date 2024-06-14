شكرا لقرائتكم السجن 10 سنوات لمن يتعمد تداول مادة غذائية مغشوشة أو ممنوعة للحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شددت النيابة العامة، على معاقبة كل من تعمد تداول مادة غذائية للحجاج ضارة بصحتهم أو مغشوشة أو ممنوعة.

التغذية المخصصة للحجاج والحماية الجنائية

وقالت النيابة العامة عبر حسابها على منصة “إكس”: إن التغذية المخصصة للحجاج تحظى بحماية جنائية رفيعة تجاه أي تعمد بتداول مواد غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة، وقرر نظام الغذاء عقوبات مشددة حال ارتكاب أي من ذلك.

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وأضافت أن كل من تعمد تداول مادة غذائية للحجاج ضارة بصحتهم أو مغشوشة أو ممنوعة يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.