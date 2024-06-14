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السيسي يزور المسجد النبوي

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الرياض - محمد الوسيري - زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، اليوم، المسجد النبوي الشريف، حيث أدى الصلاة فيه، وتشرَّف بالسلام على الرسول المصطفى- صلى الله عليه وسلم- وصاحبيْه رضوان الله عليهما.

وكان في استقباله لدى وصوله المسجد النبوي، المشرف العام على الأعمال في المسجد النبوي الدكتور نبيل اللحيدان، وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد متعب بن نعيمان البدراني، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله برّي، وعدد من المسؤولين.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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