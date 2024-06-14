شكرا لقرائتكم أول محطات الحج.. مشعر منى جاهز في ليلة التروية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، مشاهد من جاهزية مشعر منى في ليلة التروية، لاستقبال حجاج بيت الله الحرام الذين يصلون غدًا الجمعة الموافق 8 ذي الحجة، إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية اقتداء بسنة الرسول محمد- صلى الله عليه وسلم-.

جاهزية مشعر منى

وأكملت مختلف القطاعات جاهزيتها استعدادًا لاستقبال توافد ضيوف الرحمن مستشعرين مناسكهم بكل طمأنينة وتحفهم عناية الرحمن، إذ جهزت وزارة الصحة مستشفى منى الشارع الجديد بسعة 50 سريرًا، منها 13 سريرًا للطوارئ، و2 سرير إنعاش، و3 أسرة عزل، وقسم للإجهاد الحراري وضربات الشمس، كما تم تجهيز أسرة خاصة لقسم الإسعاف والطوارئ بأجهزة حديثة لاستقبال الحالات الطارئة، كما يوجد بالمستشفى 10 عيادات عامة وتخصصية، وقسم المناظير، ووحدة عزل، ووحدة العناية المركزة بسعة 16 سريرًا بكامل تجهيزاته الطبية، وحدة غسيل الكلى بسعة 4 أسرة، وقسم التعقيم، وأقسام للتنويم، كما تم تجهيز المختبر بالمستشفى بأحدث الأجهزة الحديثة التي تعطي نتائج سريعة في وقت قياسي.

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قطار المشاعر ينهي استعداداته

من جهته أنهى قطار المشاعر استعداداته عبر 9 محطات موزعة في المشاعر المقدسة، ترتبط بخط حديدي مزدوج يبلغ طوله 18 كيلومترًا، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للقطار 72 ألف راكب بالساعة في الاتجاه الواحد، ويهيئ أكثر من 2000 رحلة؛ تعمل على تسهيل حركة تنقل ضيوف الرحمن من مواقعهم وإليها.

فيما تبلغ سرعة القطار 80 كيلومترًا في الساعة ويستطيع قطع المسافة بين منى وعرفات خلال قرابة عشرين دقيقة، ويتكون أسطول قطار المشاعر المقدسة من 17 قطارًا، تبلغ الطاقة الاستيعابية للقطار الواحد ثلاثة آلاف راكب، في حين أن سعة القطار المقعدية تبلغ 20% من مجموع ركابه، لتبلغ بذلك طاقة قطار المشاعر المقدسة الاستيعابية 72 ألف راكب في الساعة الواحدة، ويسهم في نقل ما يزيد على 350 ألف حاج في حركته لنقل الحجاج بين مختلف المشاعر المقدسة وتم تصميم المحطات عدد أبواب الدخول والخروج للقطار والبالغ عددها 60 بابًا لكل جانب حيث يُسهم قطار المشاعر المقدسة في نقل مئات الآلاف من الحجاج في كل حركة من حركاته المختلفة بين المشاعر.