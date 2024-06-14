وفاة أحد منسوبي الصحة أثناء عمله في المشاعر المقدسة

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الرياض - محمد الوسيري - أثار نبأ وفاة عبدالله الحارثي، أحد منسوبي وزارة الصحة، أثناء أدائه لعمله في المشاعر المقدسة، حالة كبيرة من الحزن بين رواد منصة إكس.

ورحل عبدالله بن عبدالكريم الحارثي مشرف المراكز الصحية بقطاع الجمرات أثناء عمله في التجهيز لخدمة ضيوف الرحمن.

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وزير الصحة ينعاه

ونعاه وزير الصحة فهد الجلاجل عبر حسابه على منصة “إكس” بالقول: “تُوفي الزميل العزيز عبدالله عبدالكريم الحارثي- رحمه الله- وهو في خدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة ضمن رحلة عطاء طويلة؛ أخلص فيها لرسالته وصنع خلالها عظيم الأثر في حياة الكثيرين. غفر الله له ورحمه.. صادق العزاء والمواساة لأهله وذويه. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وعلق بندر العنزي بالقول: “أسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة”.

فيما نعاه التربوي فايز العباس بالقول: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وألهم أهله وذويه الصبر والاحتساب”.