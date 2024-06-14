شكرا لقرائتكم جهود المرور في تنظيم وإدارة الحافلات لتفويج الحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثقت مجموعة من الصور، جهود الإدارة العامة للمرور في تنظيم وإدارة الحافلات لتفويج حجاج بيت الله الحرام، وذلك وسط تضافر الجهود من كافة الجهات المعنية لأمن وسلامة ضيوف الرحمن وأداء مناسكهم بيسر وسهولة.

اصطفاف الحافلات

ونشر المرور عبر حسابه بمنصة “إكس” صورًا تظهر أعدادًا كبيرة من الحافلات تصطف في مكة المكرمة لنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة.

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ويستعد حجاج بيت الله الحرام للوصول غدًا الجمعة الموافق 8 ذي الحجة، إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية اقتداء بسنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم .