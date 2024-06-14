شكرا لقرائتكم قوات أمن الطرق تعيد عددًا من المخالفين لأنظمة الحج في نقطة الشميسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، عمليات القوات الخاصة لأمن الطرق لفحص تصاريح الحجاج وتسهيل حركتهم.

وأظهر الفيديو القوات الخاصة لأمن الطرق وهي تُعيد عددًا من المخالفين لأنظمة الحج في مركز الضبط الأمني بنقطة الشميسي.

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حج بلا تصريح

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل العاصمة المقدسة (26) مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح)، وهم (9) وافدين و(17) مواطنًا، لنقلهم (124) مخالفًا، وذلك يوم 6/ 12/ 1445هـ الموافق 12/ 6/ 2024م.

تعليمات الحج