شكرا لقرائتكم 8000 كاميرا للمراقبة الأمنية في مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وظف مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج، تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر نحو 8000 كاميرا في المنطقة المركزية والعاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة، موزعة على أكثر من 500 موقع للمراقبة اللحظية الهادفة إلى حفظ الأمن وتنظيم الحشود والخطة المرورية والطوارئ خلال موسم الحج.

أحدث التقنيات

وقال المتحدث الرسمي لقوات أمن الحج، المقدم خالد الكريديس، لـ”العربية”: إن مركز القيادة والسيطرة هو القلب النابض لتنفيذ خطط قوات أمن الحج التي استعدت منذ وقت مبكر لتصل إلى مراحل متقدمة من الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن.

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وأضاف المقدم الكريديس أن “المركز مدعم بأحدث التقنيات ويعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع القوات على أرض الميدان، فهناك ارتباط وثيق ومباشر مع القطاعات الأمنية لتوزيع المهام ومتابعة لحظية وفورية لإدارة حشود الحجاج، وتنفيذ الخطط الأمنية بشكل كامل، إضافة إلى الربط مع مركز العمليات الأمنية في المسجد الحرام، والربط المباشر مع مركز العمليات الموحد 911”.

منصات معتمدة على الذكاء الاصطناعي

يذكر أن المركز يمتاز بعدة ممكنات تقنية حديثة، إذ تم عمل ثلاث منصات معتمدة على الذكاء الاصطناعي بالتنسيق مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، وهي منصة “بصير” ومنصة “سواهر” ومنصة “الأمان العام والتحليلات المتقدمة” وهي تعتبر من ركائز الممكنات التي تساعد أصحاب الصلاحية من اتخاذ القرار في الوقت المناسب.