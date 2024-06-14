شكرا لمتابعة خبر عن الإسعاف الجوي‬⁩ ينقل أول حالة لحاج أفريقي من مهبط برج الساعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي، من إنقاذ حاج من الجنسية الأفريقية، في العقد السادس من العمر، في المسجد الحرام.

وأوضحت الهيئة، أن غرفة القيادة والتحكم في الهيئة تلقت بلاغًا يفيد بوجود مريض يعاني من ألم في الصدر بالحرم المكي الشريف، وعند وصول الفريق الإسعافي، تبيّن وجود رجل يعاني من ألم في الصدر.

وعلى الفور باشرت الفرق الإسعافية الحالة وفق البروتوكول المتبع في مثل هذه الحالات، حيث قامت الفرق الإسعافية بالكشف وإجراء تخطيط قلب للمريض، وتم على الفور نقل المريض عن طريق الإسعاف الجوي من مهبط وقف برج الساعة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية كأول حالة إسعافية تنقل من المهبط في المنطقة المحيطة بالحرم المكي الشريف خلال

موسم حج ١٤٤٥هـ.