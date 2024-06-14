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حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة

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الرياض - علي القحطاني - توقّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعة الحالية ، أن يكون الطقس على مكة المكرمة غائمًا جزئيًا وصحوًا على المدينة المنورة وجدة .

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 36 درجة مئوية، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى غربية، ، وتكون سرعة الرياح 8 كم/ساعة، فيما بلغت درجة الحرارة في المدينة المنورة 37 درجة مئوية، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية ، بسرعة 18 كم/ساعة، وفي محافظة جدة بلغت درجة الحرارة 33 درجة مئوية، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 10 كم/ساعة.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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