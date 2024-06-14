شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعة الحالية ، أن يكون الطقس على مكة المكرمة غائمًا جزئيًا وصحوًا على المدينة المنورة وجدة .

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 36 درجة مئوية، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى غربية، ، وتكون سرعة الرياح 8 كم/ساعة، فيما بلغت درجة الحرارة في المدينة المنورة 37 درجة مئوية، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية ، بسرعة 18 كم/ساعة، وفي محافظة جدة بلغت درجة الحرارة 33 درجة مئوية، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 10 كم/ساعة.