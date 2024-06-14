شكرا لمتابعة خبر عن حاج يقف وسط حرارة الشمس ليصور جهود فرق الهلال الأحمر ورجال الأمن بسعادة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تعتبر جهود رجال الأمن وفرق الهلال الأحمر في تلطيف الأجواء على ضيوف الرحمن من أهم الأدوار التي يقومون بها خلال موسم الحج، فهم يعملون جاهدين لضمان سلامة وراحة الحجاج وتوفير بيئة آمنة ومريحة لهم.

ورصدت عدسات المصورين مشاهد رائعة توضح تفاعل وحب الحجاج لرجال الأمن وفرق الهلال الأحمر خلال مساعدتهم وحمايتهم، حيث جاء أحد الحجاج وهو يسرع على أحد أفراد فرق الدفاع الأحمر لاحتضانه بعدما شاهده يحاول أن يخفف برذاذ الماء البارد الحرارة عن أجساد الحجاج ورجال الأمن أيضًا.

‎وعلى الرغم من حرارة الشمس الحارقة والأجواء الصيفية التي تمر بها أجواء المشاعر المقدسة، إضافة إلى الأعداد الكبيرة التي تجتمع في مكان واحد، أوصل رجال الأمن رسالتهم العفوية لجميع أصقاع الأرض، بأنهم هنا لخدمة ضيوف الرحمن يتفانون في خدمتهم والسهر على أمنهم وراحتهم.

كما ضرب الحجاج أعظهم مشاهد الحب والتعاون بينهم وبين حراس الأمن، حيث تشاهد هنا حاج يحتضن أحد أفراد الهلال الأحمر، وأخر يشكر رجل أمن على جهده الواضح، وآخر يقف ويصور جهود رجال الأمن والهلال الأحمر الكبيرة في سعادة بالغة؛ وكلٌ رغم حرارة الشمس الحارقة يعبر عن مشاعره للآخر بلفتات إنسانية صغيرة .