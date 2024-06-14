شكرا لمتابعة خبر عن ‎وفاة عبدالله الحارثي منسوب الصحة أثناء عمله في خدمة ضيوف الرحمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توفي عبدالله بن عبدالكريم الحارثي مشرف المراكز الصحية بقطاع الجمرات أثناء عمله في التجهيز لخدمة ضيوف الرحمن.

أثار خبر وفاة عبدالله الحارثي، أثناء أدائه لعمله في المشاعر المقدسة، حالة كبيرة من الحزن بين نشطاء التواصل الاجتماعي.

‎ونعاه وزير الصحة فهد الجلاجل عبر حسابه على موقع “إكس” بالقول: “تُوفي الزميل العزيز عبدالله عبدالكريم الحارثي- رحمه الله- وهو في خدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة ضمن رحلة عطاء طويلة؛ أخلص فيها لرسالته وصنع خلالها عظيم الأثر في حياة الكثيرين. غفر الله له ورحمه.. صادق العزاء والمواساة لأهله وذويه. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.