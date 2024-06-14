شكرا لمتابعة خبر عن عريس يترك زوجته يوم زفافهما لمخالفة أوامره : أيش المكياج والفستان هذا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثار مقطع فيديو غضبًا وجدلا واسعُا عبر مواقع التواصل المختلفة بعدما قام عريس في حفل زفافه بتروك العروس بسبب مكياجها .

وظهر العريس في المقطع وهو في حالة صدمة بعدما رأى مكياج زوجته متسائلاً:” أيش هدا حنا ما اتفقنا على كذا شو كل هذا .”

وأضاف:” مو هذا الفستان اللي قيسناه، الكلام هذا ما اتفقنا عليه “، ومن ثم تركعها بفستان الزفاف وغادر.

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الذين أعربوا عن غضبهم من تصرف العريس، حيث علّق أحدهم قائلاً:” عندما يرى العريس زوجته بعد وضع المكياج، قد ينفعل بسبب عدة أسباب، قد يكون السبب الأول هو عدم اعتياده على رؤية زوجته بمظهر مختلف عن الطبيعي.”

وتابع:” من الممكن أن يكون مفاجئًا له رؤية تغيير في مظهرها، وقد يشعر أيضًا بالصدمة إذا كان المكياج غير متناسب مع ملامحها الطبيعية أو إذا كان مبالغًا فيه.”