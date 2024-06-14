شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل طقس يوم التروية بمشعر منى.. 43 درجة مئوية ورطوبة بنسبة 70% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن تفاصيل الطقس في المشاعر المقدسة في يوم التروية.

وأكد المتحدث الرسمي لمركز الأرصاد، حسين القحطاني، أن درجات الحرارة في مشعر منى مرتفة وستبلغ 43 درجة مئوية، فيما تبلغ سرعة الرياح 34 كيلو/ساعة، وتبلغ الرطوبة 70%.

ويراقب المركز فرص تكون الصحب فوق مرتفعات الطائف، واحتمالية هطول الأمطار بالمشاعر.



طقس المملكة اليوم



يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي الى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.