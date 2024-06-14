شكرا لقرائتكم خبر عن "العدل" توفر 16 دائرة قضائية و5 كتابات عدل متنقلة لخدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك وزارة العدل في موسم حج هذا العام 1445هـ، من خلال 16 دائرة قضائية للنظر في القضايا الناشئة داخل حدود حرم مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إضافة إلى 5 كتابات عدل متنقلة، مجهزة جميعها بالكوادر المؤهلة لاختصار الوقت والجهد على ضيوف الرحمن، وإنجاز قضاياهم وعملياتهم التوثيقية في أسرع وقت. الاستعداد لموسم الحج وتأتي مشاركة وزارة العدل في سياق الاستعداد لموسم الحج، والتكامل مع الجهات الحكومية، لخدمة ضيوف الرحمن وتلبية احتياجاتهم القضائية والتوثيقية.

وإلى جانب الدوائر القضائية وكتابات العدل المتنقلة؛ يمكن لضيوف الرحمن الاستفادة من أكثر من 160 خدمة إلكترونية عبر منصة ناجز، وتطبيق ناجز للهواتف الذكية.

وستقدم كتابات العدل المتنقلة خدمات التوثيق للحجاج ولكل من يخدمهم من منسوبي القطاع الأمني والصحي وغيرهما، وكل من هو في نطاق الحرم المكي والمشاعر المقدسة.

