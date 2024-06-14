شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب الجمعة يوضح فضل أيام الحج المباركة والتقرب إلى الله بالأعمال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال خطيب وإمام المسجد الحرام، فضيلة الشيخ بندر بليلة: "اتقوا الله.. فمن اتقاه وقاه.. وحقق مبتغاه.. وصرف عنه السوء"

وتابع: "عباد الله ها قد دار الزمان وأظلتكم خير أيام الدنيا، أيام عشر ذى الحجة، التي عظمها الله، فنهلتم من منهلها العذب أفضل الأعمال وأزكاها". يوم التروية وبين فضيلته أهمية يوم التروية وقال: "يوم التروية هو يوم سقاية الحجيج، صادف يوم جمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس. يليه يوم عرفة، يوم أكمل فيه الله الدين".

وأضاف: "ثم اليوم العاشر يوم النحر، يوم الحج الأكبر أعظم الأيام عند الله، فعن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال ] إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر [ ". حج البيت منسك عظيم لرفع الأعمال ثم قال فضيلته: "حج بيت الله منسك عظيم فيه تتلاشى النزاعات وتذوب الخلافات وتتهاوى النعرات، وتتجه النفوس لله، فلا مجال للتباهي بالأجناس ولا فضل لأحد عند الله إلا بالتقوى".

واختتم: "يجب عدم الكبر والفخر، فالله ينظر إلى القلوب والأعمال، وهي أهم ما يرضى الله".