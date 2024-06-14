شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": 99% من حجاج الداخل تلقوا التحصينات اللازمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة أن نسبة حجاج الداخل الذين استكملوا التحصينات اللازمة لموسم حج هذا العام 1445هـ قد بلغت 99%، مؤكدة على أن صحة وسلامة ضيوف الرحمن تأتي في مقدمة أولوياتها لضمان أداء مناسكهم في يسر واطمئنان، وحمايتهم من الأمراض المعدية والحفاظ على الصحة العامة في الأماكن المقدسة.

وأشارت الوزارة إلى إلغاء تصاريح 150 حاجًا من قبل الجهات المختصة بسبب عدم استكمالهم للتحصينات المطلوبة، مؤكدة على أهمية التزام جميع الحجاج بالإجراءات الصحية الوقائية.

وكانت وزارة الصحة قد دعت في وقت سابق الراغبين في أداء الحج من داخل المملكة إلى الحرص على استكمال جرعات التطعيمات قبل الحج بوقت كاف وتوثيقها في تطبيق "صحتي"، وذلك لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين.

